’Ludopatia e nuove dipendenze’ al cinema Margherita

’Ludopatia e nuove dipendenze: come affrontarle’ è il titolo del convegno in programma venerdì 2 febbraio, con inizio alle 9.30 al cinema Margherita di Cupra Marittima. L’iniziativa si terrà in occasione della cerimonia di consegna degli attestati di qualifica di Operatore socio sanitario agli allievi dell’istituto professionale ’Ciccarelli’ di Cupra Marittima. Dopo i saluti delle autorità il programma prevede interventi da parte di alcuni esperti sul tema della ludopatia e delle nuove dipendenze. Interverranno la dottoressa Anna Giuseppina Mandolini, docente dell’Università Politecnica delle Marche e le dottoresse della cooperativa Ama Aquilone, Maria Aureli e Marta Bugari. La Cooperativa Ama Aquilone da diversi anni gestisce progetti che si occupano delle problematiche legate al gioco d’azzardo patologico e, più recentemente, anche alle dipendenze digitali, progetti che rientrano nel Piano Regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da Gap e dipendenze digitali.