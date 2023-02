Ludopatia, se ne parla domenica

La data del 26 febbraio è stata scelta dalla Regione Marche come Giornata della Lotta al Gap – Gioco d’Azzardo Patologico. Per tale occasione il Dipartimento Dipendenze Patologiche della Ast di Ascoli ha organizzato un evento per l’informazione, la sensibilizzazione, la prevenzione ed il contrasto del Gap e quindi della “Ludopatia”, che oggi è considerata una vera e propria dipendenza, dai contorni sempre più preoccupanti.

Domenica alle 18 presso il Teatro Filarmonici la Compagnia

Teatrale “Itineraria Teatro” porterà in scena “Gran casinò – Storie di chi gioca sulla pelle degli altri”, uno spettacolo di teatro civile scritto da Ercole Ongaro e Fabrizio De Giovanni, quest’ultimo allievo e per anni collaboratore del premio Nobel Dario Fò.

Nella giornata del 27 febbraio, lo spettacolo verrà riproposto con due repliche per le scuole di Ascoli, alle 9 e alle 11. L’ingresso è gratuito in quanto il Progetto è finanziato con i Fondi messi a disposizione dalla Regione

Marche per la Lotta al Gioco d’Azzardo Patologico.