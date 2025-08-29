Maledetti Beach Boys
Sergio Gioli
Maledetti Beach Boys
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Quando finisce il maltempoDivieto bambini spiaggiaMorta in marePolemica pipe crackSequestro auto di lussoCestini rimossi
Acquista il giornale
CronacaLudovica Xhaferri alle prefinali di Miss Grand Prix
29 ago 2025
ANNA MEZZINA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ascoli
  3. Cronaca
  4. Ludovica Xhaferri alle prefinali di Miss Grand Prix

Ludovica Xhaferri alle prefinali di Miss Grand Prix

L’accogliente atmosfera dell’Osteria Minigolf di San Benedetto ha ospitato il Gran Gala di Miss Grand Prix 2025, ultima tappa...

L’accogliente atmosfera dell’Osteria Minigolf di San Benedetto ha ospitato il Gran Gala di Miss Grand Prix 2025, ultima tappa...

L’accogliente atmosfera dell’Osteria Minigolf di San Benedetto ha ospitato il Gran Gala di Miss Grand Prix 2025, ultima tappa...

Per approfondire:

L’accogliente atmosfera dell’Osteria Minigolf di San Benedetto ha ospitato il Gran Gala di Miss Grand Prix 2025, ultima tappa di selezione prima delle prefinali di Giulianova e della finalissima dello Stadio del Mare di Pescara di domenica 31 agosto. A strappare gli ultimi tre ambitissimi pass sono state la studentessa diciannovenne di Grottammare Ludovica Xhaferri, che in futuro vorrebbe diventare una giornalista sportiva, Elena Melchiorre, 18 anni di Giulianova, che ha l’ambizione di diventare hostess di volo e Angela D’Alfonso, 27 anni di Montesilvano, che nella vita è un’autista di ambulanza e soccorritrice e che vorrebbe diventare infermiera. La serata, presentata da Alex De Palo e organizzata dall’agenzia Vertigò di Lino Pontuti con la supervisione del patron di Miss Grand Prix Claudio Marastoni, è scorsa via piacevolmente, nonostante le bizzarrie del meteo. Hanno partecipato anche Alessia Papalino (21 anni, San Benedetto), Aurora Polidori (18, Corropoli), Sabrin Touyari (21, Chiaravalle), Amira Hassan (18, Chiaravalle), Chiara Lo Stracco (19, Roseto degli Abruzzi), Eleonora Gioia (17, Martinsicuro), Beatrice Gioia (21, Martinsicuro) e Giovanna Morcone (27, Giulianova). Hanno giudicato le concorrenti in gara Stefano Rapali, Raffaella Cimmino, Angelo Marcozzi, Francesco Russi e Fabio Savelli. Collaborazioni delle aziende Ducati, Caffè Mokambo, Bcs, PiùSalute, La Sartoria del mobile e Globo, mentre i contenuti social erano a cura di Giulio Yang.

Stefania Mezzina

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

EventiMiss Italia