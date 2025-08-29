Ludovica Xhaferri alle prefinali di Miss Grand Prix

L’accogliente atmosfera dell’Osteria Minigolf di San Benedetto ha ospitato il Gran Gala di Miss Grand Prix 2025, ultima tappa di selezione prima delle prefinali di Giulianova e della finalissima dello Stadio del Mare di Pescara di domenica 31 agosto. A strappare gli ultimi tre ambitissimi pass sono state la studentessa diciannovenne di Grottammare Ludovica Xhaferri, che in futuro vorrebbe diventare una giornalista sportiva, Elena Melchiorre, 18 anni di Giulianova, che ha l’ambizione di diventare hostess di volo e Angela D’Alfonso, 27 anni di Montesilvano, che nella vita è un’autista di ambulanza e soccorritrice e che vorrebbe diventare infermiera. La serata, presentata da Alex De Palo e organizzata dall’agenzia Vertigò di Lino Pontuti con la supervisione del patron di Miss Grand Prix Claudio Marastoni, è scorsa via piacevolmente, nonostante le bizzarrie del meteo. Hanno partecipato anche Alessia Papalino (21 anni, San Benedetto), Aurora Polidori (18, Corropoli), Sabrin Touyari (21, Chiaravalle), Amira Hassan (18, Chiaravalle), Chiara Lo Stracco (19, Roseto degli Abruzzi), Eleonora Gioia (17, Martinsicuro), Beatrice Gioia (21, Martinsicuro) e Giovanna Morcone (27, Giulianova). Hanno giudicato le concorrenti in gara Stefano Rapali, Raffaella Cimmino, Angelo Marcozzi, Francesco Russi e Fabio Savelli. Collaborazioni delle aziende Ducati, Caffè Mokambo, Bcs, PiùSalute, La Sartoria del mobile e Globo, mentre i contenuti social erano a cura di Giulio Yang.

Stefania Mezzina