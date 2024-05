L’ufficio turismo in piazza Kursaal:: "Ecco cosa faremo"

L’ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT) di Grottammare, anche quest’anno opererà al piano terra del MIC in piazza Kursaal. La regione Marche ha rinnovato l’accordo per la gestione integrata del centro IAT di San Benedetto presso lo sportello stagionale di Grottammare e il Comune ha affidato l’incarico della conduzione all’associazione Artistic Picenum. Una sorta di turnazione con l’associazione Lido degli aranci che se n’era occupata negli anni precedenti. La Regione Marche riconosce un contributo di funzionamento di 5mila euro a fronte del progetto di collaborazione firmato dalle parti interessate. Il servizio sarà svolto da ragazze e ragazzi, preparati dall’Ufficio turistico del comune. Giovani che hanno anche una certa dimestichezza con la lingua inglese per fornire informazioni ai turistici stranieri. "Da quest’anno avremo un’altra bella opportunità – ha affermato l’assessore al turismo Lorenzo Rossi – Oltre a ricevere informazioni, i turisti potranno vedere, gratuitamente, le mostre permanenti e tre esposizioni che si alterneranno fino a metà settembre: attiva già quella di Alessio Spatano".