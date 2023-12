L’Ugl contro il Consorzio bonifica Marche

Il Cordinamento marchigiano dei comitati riordino consorzio bonifica Marche e ’No tassa bonifica’ si è incontrato giovedì con il presidente della regione Marche Acquaroli per accellerare le tappe della proposta di Legge Regionale 39/21 che ridefinisce la operatività del Consorzio bonifica marche e "taglia con l’accetta l’odiosa ed illegittima gabella di bonifica; un forte richiamo al mantenimento dell’impegno elettorale assunto". Ne dà notizia la Ugl di Ascoli. L’assenza di un piano generale di bonifica e la conseguente mancata definizione dell’intervento all’interno del territorio marchigiano, fanno della gabella di bonifica "una impropria ed illegittima imposta sulla proprietà fondiaria". Il presidente Acquaroli ha dato mandato all’assessore all’agricoltura Andrea Antonini, presente all’incontro, di predisporre un tavolo allargato da riunire entro il 15 gennaio. Si tratta di approfondire in maniera tecnica/politica la proposta di legge in tutti gli aspetti per soluzioni operative nel quadro del diritto di ogni cittadino a non essere sottoposto a tasse improprie. L’Ugl commenta: "Da parte nostra abbiamo ribadito ad Acquaroli che i quasi mille ricorsi vinti in Corte di giustizia tributaria di Ascoli confortano ampiamente la nostra battaglia giuridica contro la prepotenza del Consorzio bonifica Marche".