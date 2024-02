Luigi Cataldi, dirigente della Provincia, va in pensione

Luigi Cataldi, che ricopriva l’elevata qualifica nel servizio ambientale e nella polizia provinciale della Provincia di Ascoli è andato in pensione. Gigi, come tutti lo chiamano, è stato per 43 anni e 5 mesi un importante punto di riferimento per tutti, un pilastro nel settore ambientale della Provincia di Ascoli. Gigi è anche presidente dell’Enci: gruppo cinofilo delegazione Picena. Cataldi ha mosso i primi passi nel settore ambientale nell’86, con l’entrata in vigore della norma sulla gestione dei rifiuti. "E’ stata un’esperienza bellissima – ha dichiarato Cataldi – la Provincia ci ha formati, ci ha fatto conoscere la legge e chi l’ha messo a punto e sulla base di questo abbiamo gestito il territorio. Se guardo indietro mi lascio alle spalle un’esperienza bellissima, che rifarei, credo di aver dato un importante contributo, con un’attenzione particolare per l’ambiente". Sono in tanti: gli amici, i colleghi e le persone che gli vogliono bene a complimentarsi con lui, con lo sguardo sempre attento all’educazione e al rapporto personale con colleghi e pubblico. A Luigi Cataldi giungano gli auguri più affettuosi da parte di tutti i suoi amici e dal Resto del Carlino. "Una persona vulcanica come te non smetterà certo di ‘lavorare’ per il bene di tutti. Ci ricorderemo a lungo delle cose che hai fatto".

m.g.l.