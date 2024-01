Luigi Ficcadenti va in pensione: il grazie di tutti

Dopo 40 anni di servizio Luigi Ficcadenti, il coordinatore dell’Ambito territoriale XXIII va in pensione. Ficcadenti da anni coordina l’ambito che comprende i comuni di Appignano del Tronto, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Offida e Spinetoli. Grazie al suo impegno l’ambito è riuscito a fronteggiare tante emergenze e infatti sono in tanti che lo ringraziano per l’alta professionalità dimostrata e per l’impegno profuso nelle tante attività. A parlare è il presidente dell’Unione dei comuni della Vallata del Tronto, il sindaco di Spinetoli, Alessandro Luciani: "Ficcadenti – ha detto Luciani – è un dipendente pubblico esemplare per il ruolo che ha svolto all’Unione dei Comuni della Vallata. Grande il suo impegno, soprattutto negli ultimi anni col Pnrr, Ficcadenti è riuscito ad attingere a diversi fondi rendendo possibili importanti investimenti nel sociale in tutti i territori, contribuendo a rendere l’ente molto efficiente ed efficace, sgravando di fatto i Comuni da parecchio lavoro riguardo i servizi sociali. Si tratta di un momento particolare – prosegue il presidente dell’Unione – un ringraziamento va anche a Ornella Nespeca, che ha lasciato il suo incarico, svolto a livello amministrativo per l’ente, che aveva durata fino al 31 dicembre. Un incarico determinante. I loro due ruoli sono stati fondamentali e adesso verranno ricoperti da due figure che sono dipendenti a tempo indeterminato dell’Unione: Maria Concetta Rosati, che prenderà l’area amministrativa, mentre la responsabilità dei servizi sociali passerà a Chiara Buondi. Per quanto riguarda il coordinamento d’Ambito dei sette Comuni, Ficcadenti ha accettato a titolo gratuito di continuare".

Maria Grazia Lappa