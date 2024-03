Luigi Travaglini è tornato a casa dopo il brutto incidente

Passata la grande paura. Il presidente del consiglio comunale di Grottammare, Luigi Travaglini, rimasto vittima di un serio infortunio nella sua abitazione nel pomeriggio del 26 febbraio scorso, è stato dimesso dal trauma center dell’ospedale di Ancona, dov’era stato trasportato in eliambulanza subito dopo l’accaduto. Il personaggio politico che risiede nelle vicinanze dell’oasi di Santa Maria ai Monti, è stato riportato nella sua abitazione dove dovrà trascorrere ancora diversi giorni a letto a seguito di alcune contusioni alla colonna vertebrale e ai tendini delle ginocchia. Ben poca cosa, per fortuna, considerato che è precipitato da circa 6-7 metri d’altezza. Era salito su un mandorlo accanto all’abitazione, per eliminare un piccolo ramo secco quando ha perso l’equilibrio ed è caduto. E’ stata la moglie Lina Vagnoni a chiedere i soccorsi che sono stati immediati e ben coordinati. "Vogliamo ringraziare i soccorritori del 118 di Ascoli – afferma Luigi Travaglini con la sua famiglia – il personale dell’eliambulanza, i medici dell’ospedale di Ancona. Un grande ringraziamento al sindaco Rocchi e all’assessore Talamonti per la vicinanza e a tutti i cittadini di Grottammare".