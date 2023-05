L’ultimatum dei sindacati Scattano i ricorsi a pioggia

Mancato pagamento dei tempi di vestizione al personale del comparto dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli: Cgil, Cisl, Uil, Ugl salute e Fials hanno deciso di attivare le procedure per interromperne la prescrizione e di depositare i ricorsi dei dipendenti. Un ultimatum vero e proprio, dunque, quello delle cinque organizzazioni sindacali, mentre le restanti sigle Usb, Nursing Up e Nursind sono in attesa, ciascuna, della propria udienza al riguardo rispettivamente prevista: il 9 maggio per 100 dipendenti, il 16 maggio per 120 ricorrenti e il 23 maggio per 140 lavoratori. "A distanza di diversi mesi dalla costituzione della nuova Ast di Ascoli – dicono Viola Rossi della Cgil, Giorgio Cipollini della Cisl, Paolo Sabatini della Uil, Benito Rossi dell’Ugl salute e Fausto Menzietti della Fials –, restano tutti insoluti i gravissimi problemi di carattere sindacale dei lavoratori della sanità pubblica del territorio che li vede fortemente penalizzati rispetto ai colleghi delle altre province delle Marche. Le gravissime criticità appaiono ancora più inaccettabili se si pensa che le stesse derivano, addirittura, dalla mancata applicazione del Ccnl, nonché dalla violazione di specifiche norme legislative. Tra le tante – sottolineano –, appare ancora più grave il mancato pagamento del tempo di vestizione sancito dal Ccnl 21 maggio 2018 che, alla data odierna, comporta un credito medio per ciascun dipendente di circa 6.000 euro, oltre agli altri emolumenti, mai riscossi, derivanti dall’omessa attuazione delle progressioni economiche orizzontali 2021, 2022 e 2023 e delle indennità Covid. In merito al tempo di vestizione, tenuto conto che il 21 maggio 2023 scadono i termini di prescrizione e considerato che la parte datoriale pubblica non ha ancora dato esecutività all’accordo transattivo sottoscritto il 14 dicembre 2022, al fine di non correre alcun rischio per l’intervento dei termini prescrittivi, attiveranno immediatamente tutte le iniziative finalizzate ad interromperli, nonché a depositare specifici ricorsi per ciascun dipendente avente titolo al fine di recuperare tutte le competenze spettanti, ovviamente con i relativi interessi, rivalutazioni monetarie e conseguenti oneri a carico dell’amministrazione inadempiente".

I rappresentanti sindacali denunciano anche le tante ferie non godute dal persone. "I lavoratori – concludono – devono mediamente fruire di oltre 100 giornate di ferie arretrate".

Lorenza Cappelli