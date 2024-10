L’ultimo libro di Gasparri e il premio a Torino

Un viaggio lungo 220 anni, da Poggio di Bretta fino al Cremlino. Un viaggio nella Storia, quella con la maiuscola, e tra altre tantissime e tante storie. Con una particolarità: a farlo, il viaggio, è un violoncello, il cui racconto prende vita e forma nel libro “L’amante in Si bemolle”, scritto da Gianluigi Gasparri: è il quindicesimo romanzo del giornalista che per anni, alla guida del Resto del Carlino, ha raccontato Ascoli con la sua graffiante ironia e dalla redazione di via Vidacilio con la forza dirompente delle sue inchieste. Chi l’ha amato in quegli anni, in cui per il Carlino è stato anche inviato e per la rivista “Bell’Italia” un delizioso narratore, non può perdersi la nuova tappa del suo percorso da scrittore che oggi, alle 16.30, lo porterà sul palco del teatro San Giuseppe di Torino per ricevere il Premio nazionale “Arte città amica”.

Un violoncello, dicevamo, il protagonista del romanzo, creato nel 1768 dal liutaio Villan d’Ascoli, "le cui traversie – si legge nelle note – non sono seconde a quelle di un Renzo Tramaglino qualsiasi. Il violoncello ama, odia, è sboccato e maleducato, ma anche saggio e sagace. Passando di mano in mano, attraversa secoli di avventure raccontandole dal suo punto di vista unico al mondo in un susseguirsi di eventi straordinari che lo vedono proprio come attore principale.

Tutti i violoncellisti considerano il proprio strumento “vivo” e, in questo libro, trova finalmente la sua voce".

Pubblicato da Calibano editore, “L’amante in Si bemolle” farà da apripista a un altro romanzo di Gasparri, “Castore e Polluce”, che prende in prestito il mito per raccontare la storia di due gemelli siamesi… uniti per gli avambracci.