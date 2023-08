L’ultimo saluto a Patrizio Zunica "Ricordati di noi anche da lassù"

Due comunità, quella di Ascoli e quella di Venarotta, unite dal dolore per la scomparsa di un uomo generoso, sorridente, buono e legato ai valori più importanti della vita. Non è voluto mancare proprio nessuno, ieri pomeriggio nella chiesa di San Giacomo della Marca, nel portare l’ultimo saluto a Patrizio Zunica, il console del sestiere di Porta Solestà deceduto domenica a causa dell’aggravarsi di una brutta malattia. Aveva 67 anni e fino all’ultimo ha fatto il possibile per onorare i colori gialloblù, dimostrando tutto il proprio attaccamento nei confronti di un sestiere che ha contribuito a servire per quasi mezzo secolo. Prima come capo dei tamburini, poi come consigliere, poi come console. Ascolano doc, dopo il matrimonio con la moglie Concezia si era trasferito a Venarotta e proprio per questo motivo, alle esequie, era presente una numerosa rappresentanza del piccolo borgo piceno, a cominciare dal sindaco Fabio Salvi (seduto accanto a Marco Fioravanti), dal coro parrocchiale che ha animato la messa e dal parroco don Umberto, che ha celebrato la funzione. Presenti, oltre ai suoi parenti, anche gli amici di una vita, oltre a tanti quintanari che vedevano in Patrizio un esempio da seguire. All’interno della chiesa, i gonfaloni di tutti i sestieri e quello del gruppo comunale. A salutare Zunica anche gli altri consoli, i vari capisestiere, il presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti, il coreografo Mirko Isopi, il cavaliere gialloblù Luca Innocenzi e l’ex campionissimo solestante Paolo Margasini. Quest’ultimo, con il console, aveva un rapporto di amicizia davvero speciale. Così come l’ex caposestiere Luigi Lattanzi, presente assieme al fratello Attilio, attuale presidente del comitato di Porta Solestà. Sul feretro un mazzo di rose rosse, il suo inseparabile fazzoletto gialloblù che indossava in ogni occasione e soprattutto il rullante, che lo ha accompagnato per decine e decine di Quintane. A scortare la bara quattro armati, sotto lo sguardo vigile e commosso di quei musici che consideravano Zunica come un padre, visto che molti giovani sono cresciuti all’interno del sestiere proprio grazie ai suoi insegnamenti. L’uscita del feretro dalla chiesa è stata accompagnata dal rullo dei tamburi, dallo squillo delle chiarine e da tantissimi applausi. "Patrizio è stato un uomo straordinario – ha ricordato don Umberto -. Ha fatto del bene a tutti e continuerà a vivere in noi grazie al suo altruismo e a tutto ciò che di buono ci ha lasciato. Ciao Patrizio, fa’ buon viaggio. E, quando sarai accanto al Signore, ricordati di noi".

Matteo Porfiri