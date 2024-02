L’ultimo saluto ad Antonio Gentili. Storica guida del circolo cittadino

Una folla silenziosa e commossa ha partecipato ieri mattina alla cerimonia funebre per l’ultimo saluto ad Antonio Gentili. Imprenditore edile, titolare dell’omonimo Oleificio alla ‘Caldaie’ e storico Presidente del Circolo Cittadino, Antonio ‘Tonino’ Gentili se ne è andato all’età di 92 anni. In una Cattedrale di Sant’Emidio gremita sono stati davvero tanti quelli che hanno voluto partecipare al lutto della famiglia Gentili. Dagli ex sindaci Nazzareno Cappelli e Piero Celani, al Rettore dell’Università Politecnica delle Marche Gianluca Gregori, ai tanti amici e colleghi delle figlie Livia e Raffaella e dei cognati Alberto Forlini e Fabio Lupi. Tonino Gentili era molto conosciuto e stimato in città, Oltre a gestire l’impresa familiare di costruzioni, intervenendo anche su edifici importanti come il Caffè Meletti e su antichi edifici ecclesiastici della Diocesi, si era dedicato, altre attività sempre di famiglia. La sua azienda agraria, ad esempio, vanta tremila piante di olivo. Insignito del titolo di ‘Grande Ufficiale’, dal Presidente della Repubblica nel 1996, è stato consigliere del comitato di controllo della Camera di Commercio e presidente di Confedilizia. Dal 1986 al 2013 ha ricoperto l’incarico di Presidente del Circolo Cittadino che sotto la sua innovativa guida, ha conosciuto il massimo splendore. E’ stato lui infatti a volere la riqualificazione del Palazzo in corso Mazzini e rimangono memorabili le Feste di Carnevale, le cene sociali e i numerosi viaggi.

Valerio Rosa