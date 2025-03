L’ultimo sfregio dei vandali

Molto è stato fatto, ma c’è ancora da lavorare per porre un freno alle scorribande di giovani che continuano a compiere atti vandalici a Grottammare. Ne abbiamo scritti di episodi teppisti, tra i più gravi i danneggiamenti ai monumenti, i tentativi di appiccare il fuoco alle pinete, le minacce alle persone anziane e mamma con bambini in carrozzina. Oggi raccontiamo dei pezzi di legno conficcati come fossero spade nel soffitto del passaggio pedonale che da via Montegrappa (sulla Nazionale), porta in via Toscanini, il primo tratto della provinciale Cuprense. Una sorta di galleria che passa sotto un edificio, i cui residenti hanno applicato sul tetto lastre di polistirolo, probabilmente per isolare i locali degli alloggi esposti ad umidità e sbalzi di temperature. I residenti hanno avvertito il Comune e ieri mattina sul posto si è recato per un sopralluogo l’assessore Bruno Talamonti. Sono in corso indagini.