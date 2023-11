Luminarie, alberi e stelle. La mappa degli addobbi

Mancano tre settimane all’8 dicembre e all’inaugurazione delle luminarie natalizie. In base alla ‘mappa’ compilata dagli uffici comunali, il Natale sambenedettese risulterebbe un po’ scarico di sorprese: tutto dipenderà da quanti imprenditori vorranno contribuire ad illuminare le festività della costa picena. I costi, intanto, sono leggermente variati rispetto a quanto detto in consiglio: 45mila euro, di cui 40mila per le attrezzature e 5mila per gli allacci. Oltre a questa voce di spesa ci sono altri 10mila euro per le utenze sostenute dagli esercenti che sosterranno l’iniziativa con arredi propri. In giunta, inoltre, è stata deliberata la lista di luoghi da adornare con gli arredi natalizi. Nel dettaglio, al quartiere San Filippo Neri andranno 23 tende ‘ice light’ e 13 stelle fra via D’Annunzio, via Ferri e via Marsala. Nel Paese Alto, ci sarà un albero di 10 metri.

A Marina Centro, invece, l’albero andrà sulla piazza antistante la chiesa della Madonna della Marina, dopodiché saranno installate 15 tende in via Montebello e di nuovo un albero di 15 metri in piazza Matteotti. In viale Secondo Moretti contando entrambi i tratti - ad ovest e ad est del sottopasso ferroviario - ci saranno ben 36 fili tenda. Nella zona sud, infine, gli arredi verranno posizionati in tre punti. Il primo è la piazza antistante la chiesa della Sacra Famiglia (Ragnola), dove verrà messo un albero di 7 metri. Poi, via del Mare, che otterrà 20 tende ice light e 10 stelle. Per finire, il comune piazzerà un albero di 7 metri anche in piazza Cristo Re. Insomma, mancano punti d’interesse, tra cui piazza San Filippo Neri, piazza Piacentini, piazza Montebello, via XX Settembre, piazzetta Pazienza, viale Buozzi. Tra gli assenti figura anche viale De Gasperi, via del Cacciatore, via Fratelli Cervi. Molte di queste strade, comunque, dovrebbero essere addobbate dai negozianti: questi potranno posizionare proprie luminarie ed usufruire del fondo di 10mila euro per gli allacci messo a disposizione del comune. I fondi sono 247mila: a parte le luminarie, 40mila euro per il cartellone culturale, 15mila al concerto del 25 dicembre ed altrettanti per il Natale al Borgo, con un surplus di 10mila euro per animazioni varie. Il completamento del cartellone teatrale richiederà un investimento di 22.500 euro. Infine, altri 20mila euro andranno allo sport e 70mila alle esibizioni musicali a cavallo fra il 2023 e il 2024.

Giuseppe Di Marco