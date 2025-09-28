Luminarie anche in viale Buozzi: le ipotesi

Luci accese anche in viale Buozzi: è quanto si ipotizza in comune per quel che riguarda l’installazione delle luminarie durante il periodo natalizio. Tema che è stato al centro di alcuni confronti in maggioranza e che nei prossimi giorni sarà protagonista di un incontro con i commercianti sambenedettesi: l’appuntamento, in tal senso, è stato fissato per mercoledì 1° ottobre alle 15 in Auditorium. In quella sede, i referenti dell’amministrazione comunale illustreranno il piano che intendono mettere in pratica per abbellire la città dal giorno dell’Immacolata a quello dell’Epifania. La novità di quest’anno, ma si tratta ancora di un’ipotesi, è di mettere le luminarie anche sulle palme del boulevard che collega la rotonda Giorgini al lungomare. Un’idea dal grande impatto scenografico, che negli anni passati non è stata realizzata. Adesso invece il vertice comunale ha deciso di prenderla in considerazione, ma dovrà prima fare i conti con quello che ha da spendere in bilancio per questo capitolo. Già ora però si sa che il comune avrebbe intenzione di adottare scelte simili a quelle prese l’anno scorso, quando le risorse utilizzate per le luminarie ammontarono a circa 180mila euro, tra fondi pubblici, sponsorizzazioni e contributi degli esercenti. Per il 2025 il civico 124 di Viale De Gasperi dovrebbe stanziare circa 80mila euro, e punterebbe a raddoppiare la cifra grazie agli sponsor diretti e indiretti.

L’apporto dei singoli imprenditori della riviera, infine, andrebbe a completare la distribuzione delle luminarie per la città. È in questo senso che l’amministrazione ha deciso di muoversi sin da ora per intercettare le esigenze dei negozianti e costruire la miglior ‘mappa luminosa’ possibile, evitando fraintendimenti che negli anni passati hanno portato anche a screzi fra la compagine pubblica e quella privata. Certo non sarà facile accontentare tutti, anche perché i fondi sono quelli e uno scostamento sensibile da quanto preventivato rischierebbe di creare problemi negli equilibri della maggioranza. È anche vero che un Natale buio e incolore non piace a nessuno, anche se San Benedetto ha ovviamente altre priorità in cui dirottare ingenti stanziamenti. Tra le altre gatte da pelare c’è la questione di Porto d’Ascoli e dei quartieri sud, che in passato hanno chiesto maggiore considerazione da parte della coalizione di governo. Una zona ‘calda’, in tal senso, è quella del quartiere Sentina, e in special modo via Fratelli Cervi e via del Cacciatore.

Giuseppe Di Marco