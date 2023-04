Luminarie, il Comune gioca d’anticipo

È possibile ragionare di luminarie natalizie ad oltre otto mesi dalla prossima installazione? A quanto pare sì. L’argomento, che ben poco ha a che vedere con la stagione appena iniziata, sarà tuttavia oggetto di una commissione commercio che la maggioranza intende programmare per aprile. Perché così in anticipo sui tempi? Perché per il prossimo Natale l’amministrazione comunale vorrebbe illuminare l’intero lungomare e, per farlo, deve modificare le disposizioni che lo consentirebbero. Al momento, infatti, fili e corpi illuminanti non possono essere posizionati sulle palme e l’idea del comune è proprio quella di metterli sugli alberi della passeggiata che ha reso famosa la riviera. I tempi per un’operazione del genere sarebbero maturi: in passato, per motivi di sicurezza, non sarebbe stato possibile fare una cosa del genere. Ora però, con le luci a bassa intensità di ultima generazione, l’’accensione’ del lungomare non è più una chimera. E non ci si limiterebbe a portare gli arredi lungo i quattro chilometri che danno sulla spiaggia: il nuovo regolamento infatti consentirebbe di portare le luminarie sulle palme di alcune zone centrali come via Paolini e viale Buozzi. Tutto bellissimo, ma a questo punto sorge un problema: dove reperire i fondi per acquistare o noleggiare le luminarie aggiuntive? La risposta fa ben capire perché il comune abbia deciso di muoversi a duecentocinquanta giorni dall’Immacolata: l’ente intende reperire risorse dai commercianti delle zone interessate, dagli chalet e dagli alberghi che beneficerebbero di uno spettacolo dal forte impatto estetico. Ed è chiaro che, se l’amministrazione ponesse la questione nelle ultime settimane, non riuscirebbe ad ottenere il consenso sperato da parte di esercenti, concessionari e albergatori. L’anno scorso, a detta del comune, si riuscì ad ottenere circa 140mila euro dai commercianti e il risultato, almeno in centro, fu all’altezza delle aspettative. A protestare furono, invece, i piccoli imprenditori di Porto d’Ascoli e Sentina, secondo i quali l’amministrazione si era dimenticata delle zone periferiche della città. In aggiunta, la maggioranza sta anche lavorando per realizzare un villaggio di Babbo Natale al parcheggio di piazza Caduti del Mare.

Per rimanere in tema, infine, il comune ha in animo di modificare anche il regolamento delle sovvenzioni private, introducendo la ‘sponsorizzazione tecnica’: permetterà alle imprese di contribuire anche con mezzi e strumentazioni anziché con denaro. Un tipo di sostegno logistico che potrebbe tornare utile, ad esempio, per l’evento delle Frecce tricolori.

Giuseppe Di Marco