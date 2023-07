Lunedì e martedì ultime due sessioni

Si avvicina la Quintana del 6 agosto e stanno per tornare in pista anche i cavalieri dei sei sestieri. Lunedì e martedì sono in programma le ultime due sessioni prima della giostra dedicata a Sant’Emidio. In entrambi i casi, i test saranno pomeridiani e cominceranno alle 17. Lunedì, la seduta sarà a porte aperte. Ogni sestiere avrà mezz’ora di tempo per sfruttare la pista nel migliore dei modi. Si comincerà con Porta Maggiore, poi sarà la volta di Sant’Emidio, Piazzarola, Porta Romana, Porta Solestà e Porta Tufilla. Martedì, invece, le prove saranno a porte chiuse e si alterneranno Porta Romana, Porta Maggiore, Sant’Emidio, Porta Tufilla, Porta Solestà e Piazzarola. Nel frattempo, a Foligno sarà Leonardi, ex cavaliere di Maggiore e Sant’Emidio, a sostituire l’infortunato Gubbini, al Rione Giotti, per la giostra della Rivincita del 17 settembre.