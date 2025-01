Lunedì l’estrazione della lotteria e le Befane

In occasione del prossimo fine settimana diversi sono gli eventi per vivere insieme la fase conclusiva delle feste natalizie nel comune di Cupra Marittima. L’Amministrazione comunale insieme con la pro loco e l’associazione commercianti organizza per il 6 pomeriggio, in piazza Possenti, l’estrazione della lotteria, con i tagliandi rilasciati dai commercianti locali durante gli acquisti natalizi. Sono venti premi che corrispondono ad altrettanti buoni acquisto del valore minimo di 50 euro fino al primo premio che è di 400 euro. Previsto l’arrivo delle Befane alle ore 16 con animazione per i bambini e un piccolo stand anche per i grandi, con dolci e bevande calde.

Domani il quartiere 3 rinnova l’appuntamento della tombolata presso i locali del camping ’Il Frutteto’, alle 21.15, il cui ricavato sarà donato alla Lega del Filo d’Oro. Il paese alto ospita il Presepe permanente di arte e tecnica cuprense e catalana aperto tutti i giorni fino al 6 gennaio dalle ore 15 alle 18.30. Il museo archeologico del territorio sarà aperto domenica 5 e lunedì 6 dalle 16.30 alle 18.30.