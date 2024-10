Lunedì nuovo sciopero della Start

L’organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato di Ascoli ha proclamato lo sciopero di tutte le lavoratrici e lavoratori dipendenti della Start Spa (società esercente le attività di trasporto pubblico locale) per l’intera giornata di lunedì. Si tratta della seconda azione di sciopero, dopo quella di 4 ore del mese scorso, in quanto ancora le carenze denunciate e le condizioni di lavoro in cui versano i lavoratori sono sostanzialmente identiche permanendo, difatti, le innumerevoli problematiche esposte da tempo da parte sindacale riguardanti la pulizia e manutenzione degli automezzi adibiti al servizio urbano ed extra- urbano, le criticità legate alle attività dell’officina, la sicurezza su determinate linee ed i problemi connessi alla viabilità, la mancanza di servizi igienici in alcuni capolinea nonché gravi criticità sui servizi attualmente svolti con riduzione anche dei relativi turni. Dal canto suo, da troppo tempo, l’azienda continua a comunicare alla parte sindacale i suoi buoni propositi per sanare dette ed altre problematiche ma, duole constatare, che le promesse sono ancora rimaste tali ed appaiono un tentativo di sopire un malcontento generale che invece è evidente tra le lavoratrici ed i lavoratori che, insieme al sindacato e tramite questa ulteriore azione di sciopero, intendono sollecitare l’azienda nel dare concreto seguito a tutte quelle azioni necessarie a soddisfare le legittime aspettative dei lavoratori. Lo Sciopero si svolgerà dalle ore 08 e 30 alle ore 17. Dalle ore 20 sino a fine servizio nel rispetto delle normative vigenti in materia di servizi essenziali.