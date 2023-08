Lunedì sera il corteo storico e l’estrazione delle batterie

Tra i prossimi momenti inseriti nel vasto programma degli appuntamenti dell’edizione 2023 della Cavalcata dell’Assunta c’è la famosa Tratta dei Barberi, prevista per sabato sera alle 21.30 in piazza del Popolo. Come ogni anno sarà l’occasione per conoscere quali saranno gli abbinamenti relativi ai cavalli che saranno sorteggiati. I nomi dei destrieri erano stati scelti lo scorso 15 luglio.

Lunedì 14 si proseguirà con il suggestivo corteo storico per le vie e le piazze del centro storico con la liturgia della parola (ore 21). A seguire alle 22 avverrà l’estrazione delle batterie. Giornata super intensa quella di martedì 15 con la benedizione e la consegna della giubba ai fantini (ore 10.30 sul sagrato della cattedrale). Nel pomeriggio alle 15 il corteo storico muoverà verso il campo di gara. Qui alle 17 scatterà ufficialmente la corsa al palio.