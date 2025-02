Lunedì un incontro sul nuovo codice della strada

A due mesi dalla entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada la Confcommercio Picena ha ritenuto opportuno rivolgersi alla Polizia di Stato ed alla Polizia Stradale per fare il punto della situazione sull’esatta applicazione delle norme da parte degli imprenditori, nello svolgimento dell’attività lavorativa e come normali automobilisti. A tale scopo, con il patrocinio della Camera di Commercio delle Marche ed in collaborazione con Agenti Fnaarc del Piceno e Fai Marche (Federazione Autotrasportatori Italiani) è stato programmato un incontro operativo, che si svolgerà lunedì prossimo 24 febbraio, alle ore 15.30, presso la sede Confcommercio di San Benedetto in via Bianchi 36, e vedrà la partecipazione in qualità di relatori Andrea Crucianelli, dirigente commissariato Polizia di Stato, di Luca Iobbi, dirigente della Polizia Stradale, Emanuele Matricardi, responsabile del distaccamento di polizia Stradale di San Benedetto.