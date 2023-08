Lunghi o corti, ma indipendenti

L’Associazione culturale Giungla Collective è felice di annunciare la Prima Edizione della Festa del Cinema Pirata, dal 25 al 28 agosto a San Benedetto.Un festival di cinema indipendente dedicato interamente agli autori italiani under 35 e alle produzioni indipendenti che si sono distinte per coraggio e intraprendenza. Nel concorso tre lungometraggi, Quanno Chiove di Mino Capuano, Sacro Moderno di Lorenzo Pallotta, Le eumenidi di Gipo Fasano, allucinato viaggio notturno di un giovane della “Roma bene” che, dopo aver compiuto un delitto, vaga senza meta in attesa di giudizio.

Tra i corti, Una volta ancora di Giulia Di Maggio, Riscaldamento Locale (foto) di Manuel Vitali,

commedia grottesca su un mondo colpito da un caldo sempre più asfissiante. Le proiezioni si svolgeranno presso la suggestiva Casa del Pescatore, con eventi dal mattino. Info: [email protected]