Lunghiana, la rua diventa una galleria a cielo aperto

Ascoli Piceno, 20 giugno 2025 – Un’idea che sembra arrivare da una grande capitale europea, eppure siamo in pieno centro ad Ascoli. Per la precisione in rua Lunga, una delle ultime di corso Mazzini ovest, prima di Porta Romana: qui da otto anni – non consecutivi a causa dell’interruzione per il Covid – per una giornata di inizio estate, dall’alba al tramonto la rua diventa una galleria d’arte a cielo aperto.

Si chiama Lunghiana la manifestazione nata dal comitato spontaneo dei residenti, e quest’anno avrà luogo domenica 29 giugno: “Ci venne l’idea di questa iniziativa – spiega Enzo Morganti, tra i promotori – proprio per tenere alto lo spirito d’unione che dovrebbe esserci tra vicini di casa. Ma abbiamo pensato di andare oltre i rapporti di buon vicinato, e accogliere sulle nostre case le forme d’arte più disparate, in maniera gratuita e senza iscrizioni, di chiunque voglia esprimersi”.

Gli organizzatori ci tengono a dire che i chiodi usati, da anni, sono sempre gli stessi: “Tra corde in fibra naturale e tavolini di fortuna, di solito riusciamo a trovare uno spazio per tutti, dagli acquerelli alle fotografie, fino ai cappelli fatti a mano”.

Dall’alba al tramonto un via vai di artisti e di visitatori incuriositi da questo travertino che ogni anno sembra diventare vivo.

A pranzo c’è il pranzo sociale con gli artisti, ai quali i residenti aprono letteralmente le proprie cucine, che ogni anno va sold out: “Pane al pomodoro e magari un piatto di pasta, niente di speciale, ma con un grande significato di condivisione e fratellanza, soprattutto in un momento in cui tutti nel mondo sembra abbiano voglia di farsi la guerra”.

Il comitato ricorda che gli spazi disponibili sono scelti liberamente dagli artisti decondo l’ordine di arrivo e ringrazia “gli artisti che daranno lustro alla manifestazione”.