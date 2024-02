Lungo Castellano, prova superata. Ma ora c’è da attendere Carnevale

La linea e le scelte prese nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale, di concerto con il comando della Polizia Municipale, stanno funzionando nella zona relativa al ponte Cartaro e via Lungo Castellano Sisto V. Qui in settimana è stato avviato il cantiere relativo ai lavori che riguarderanno la continuazione della percorso ciclopedonale. E questo ha visto una rimodulazione della viabilità e della sosta grazie ad un’apposita ordinanza emessa. Il primo esame legato al traffico è stato superato ieri in occasione della partita interna tra Ascoli e Sudtirol. Nell’orario di punta, ovvero tra le 15 e le 16, non si sono fatti registrare grandi disagi o code alla relativa uscita della Superstrada Ascoli-Mare. Il maggior afflusso avuto dai tifosi che da fuori provincia sono giunti in città per recarsi allo stadio non è stato avvertito così come si temeva. L’attuale piano legato alla circolazione urbana quindi è sembrato in grado di smaltire bene il flusso di veicoli in entrata sotto le cento torri. Questo anche grazie alla riapertura del ponte di San Filippo che da mesi offre, per chi ha intenzione di raggiungere il centro storico, una valida alternativa a chi proviene da Monticelli. Adesso la prova del nove sarà attesa nel periodo di Carnevale dove saranno in tanti ad ammirare maschere e gang. Qui gli arrivi in città saranno di certo superiori e riguarderanno anche chi vive in provincia.

La prima fase dei lavori che interesseranno il tratto da via Pacifici fino al ponte Cartaro (ultimazione prevista per il 30 aprile) vedrà applicato il divieto di sosta su ambo i lati con l’interdizione al transito sulla corsia di scorrimento lato sud e l’istituzione del senso unico in direzione ovest-est. Contestualmente sul lato del fiume Castellano verrà interdetto il passaggio anche ai pedoni con deviazione della percorrenza sul lato opposto. Tutti gli automobilisti che percorrendo l’Annunziata giungeranno all’intersezione con via Lungo Castellano dovranno rispettare l’obbligo di svolta a sinistra. In via Pacifici si provvederà a fornire un preavviso della chiusura stradale all’altezza degli incroci con via delle Rimembranze, via Saccoccia, via Dino Angelini (in corrispondenza di via Ricci costeggiando il teatro romano) e in viale Treviri nei pressi dell’antica porta Gemina. La seconda fase dell’intervento invece si svilupperà, dal 19 febbraio al 31 maggio, nel tratto che da via Pacifici prosegue verso via d’Azeglio (altezza scuola).

Massimiliano Mariotti