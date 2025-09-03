Lungomare, a fine mese tornano i cantieri

Lungomare, il cantiere riparte. Con la fine della stagione turistica stanno per tornare i lavori del viale palmizio. Si tratta del progetto di restyling che negli ultimi mesi ha già operato sui sottoservizi del tratto finale, quello che dovrà collegare le due aree già rinnovate in un’unica passeggiata. Si tratta di un passaggio importante che, secondo il cronoprogramma definito dal Comune, prenderà avvio entro la fine di settembre o, al massimo, nelle prime settimane di ottobre. Il progetto di riqualificazione, del valore complessivo di circa 2 milioni di euro, è stato affidato alla ditta Gentile Srls e prevede interventi mirati a cambiare radicalmente l’aspetto e la fruibilità del litorale. Si lavorerà infatti non solo sul rifacimento delle pavimentazioni e sull’introduzione di arredi urbani moderni, ma anche sulla sistemazione dei sottoservizi e sull’installazione di un nuovo impianto di illuminazione sostenibile, in linea con gli standard di efficienza energetica e di riduzione dell’impatto ambientale. Un’opera che va oltre il mero abbellimento estetico e punta a migliorare la qualità della vita dei residenti e l’esperienza dei turisti. Il cronoprogramma dei lavori è stato pensato in maniera da non interferire con la stagione estiva.

Per questo motivo, come già accaduto nella fase precedente, il cantiere si è fermato a giugno per lasciare spazio alla piena fruibilità delle spiagge e delle strutture ricettive. L’autunno e l’inverno restano dunque i periodi centrali per la realizzazione dell’opera. Nonostante l’impegno delle maestranze e le risorse stanziate, il tempo disponibile non sarà sufficiente a completare tutto in un’unica sessione. Sarà infatti necessario prevedere un nuovo stop nei mesi estivi del 2026, per poi riprendere con la fase finale in autunno. L’obiettivo fissato è di arrivare alla chiusura definitiva entro l’inverno dello stesso anno, consegnando alla città un lungomare completamente rinnovato. Si chiuderà, in quel momento, un percorso che ha attraversato oltre due decenni e iniziato, ai tempi dell’amministrazione guidata da Domenico Martinelli con la prima riqualificazione del lungomare Sud, quello che si trova oltre l’area "Las Vegas". Poi con i sindaci Gaspari e Piunti si è giunti agli interventi di restyling dell’area settentrionale del lungomare. L’ultimo tratto rimasto è quello dove si tornerà ad intervenire entro fine mese che rappresenterà la congiunzione tra le due aree "moderne" di uno dei lungomari più storici del centro Italia.

Emidio Lattanzi