Lungomare, affidati i lavori per il tratto centrale

E lungomare fu. Dopo mesi i lavori di riqualificazione del lungomare centrale sono andati in porto: l’intervento è stato affidato alla società Gentile srls di Isernia, con un’offerta del 23% in meno sull’importo delle opere. Si tratta, nello specifico, del segmento che va da via Orazio a via Tedeschi: circa 900 metri nel lato est, per il quale sono stati stanziati 2.760.000 euro. Di questi, 2 milioni derivano dal mutuo acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti e 600mila euro da vari capitoli di entrata connessi a pratiche di monetizzazione degli standard.

Il lungomare centrale verrà ripavimentato come i tratti già riqualificati, e cioè in pietra naturale posata ad ‘opus incertum’ alternata a superfici architettoniche con graniglia a vista. Ci sarà anche il filare alberato ‘portabici’, di oltre 2 metri: questo verrà pavimentato in calcestruzzo drenante, con aiuole in corrispondenza degli alberi più grandi. All’interno di quest’ultimo spazio, inoltre, verrà inglobato il filare già esistente delle palme e degli oleandri. In adiacenza al filare verrà realizzata la nuova pista ciclabile, sempre di 3 metri, anch’essa pavimentata in calcestruzzo. Il manto stradale e gli stalli auto non subiranno sostanziali modifiche, mentre l’impianto di illuminazione verrà rifatto con nuove luci a led.

Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale: "Abbiamo in programma di iniziare dai sottoservizi – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Tonino Capriotti – e quindi contiamo di portare a termine una buona parte dell’opera prima dell’estate. Poi ci sarà la pausa estiva e si ripartirà a settembre e si realizzerà la porzione più consistente dell’intervento. Se non riusciremo a completare i lavori per l’estate, contiamo comunque di portare a termine l’intervento tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027".

Una volta conclusa questa annosa pratica, verrà realizzato un intervento di restyling anche nella zona dell’ex Camping. È noto che l’amministrazione ha intenzione di riqualificarne il percorso vita e il giardino, omologando le misure della parte pedonale al resto del lungomare. Per fare ciò, comunque, si dovrà intervenire sui manufatti. L’iniziativa, allo stato attuale, è ancora in fase embrionale e prima di redigere una progettazione definitiva, il civico 124 di Viale De Gasperi riqualificherà il chilometro di passeggiata che ancora resta da fare. L’idea, in futuro, è di collegare tutto il lungomare con il molo sud attraverso un’ampia ‘terrazza sul mare’ realizzata in viale delle Tamerici.

Giuseppe Di Marco