Lungomare, cambia il progetto

Lungomare, bambinopoli e Ballarin: sono queste le priorità a cui il settore lavori pubblici, dietro impulso del nuovo dirigente Mauro Bellucci, intende mettere mano per imprimere una svolta al piano di riqualificazione cittadina. In realtà la pratica relativa all’ex stadio della Samb ha la precedenza su tutto, ma il nuovo vertice dell’area ha ereditato un lavoro in gran parte fatto e che ora necessita di essere portato a termine nell’ultima fase tecnico-burocratica. È quanto emerge dall’incontro tenutosi due giorni fa tra il vicesindaco Tonino Capriotti e i referenti del settore opere pubbliche. Compito delicato sarà quello di ottenere risultati concreti in breve tempo relativamente al restyling del lungomare. In tal senso, comunque, emerge che l’amministrazione modificherà il progetto andato a bando. "Dobbiamo apportare alcune modifiche – spiega Capriotti – nel senso che unitamente alla passeggiata intendiamo inserire il rifacimento dell’area ex Camping. Lì sono presenti due manufatti in disuso, di cui bisogna decidere il destino". Da rifare, in quei pressi, sarà anche il percorso vita e il giardino che dà sull’ampio lotto di spiaggia libera del lungomare centrale. Prima di tutto ciò, però sarà necessario chiudere definitivamente i rapporti contrattuali con la ditta precedentemente incaricata, per poi indire un nuovo bando. "Mi auguro – commenta ancora l’assessore – di andare nuovamente a gara entro l’anno, magari il prossimo autunno".

C’è poi da intervenire sull’ex bambinopoli tra viale Buozzi e l’inizio del lungomare. In questo caso, già a fine 2022, il comune stanziò 35mila euro per riqualificare l’area. Qualsiasi iniziativa di questo genere, però, potrà essere fatta solo dopo aver stipulato un accordo con il privato proprietario del manufatto fisso e delle attrezzature che insistono sulla superficie. L’idea del comune sarebbe, appunto, di acquistare tutto ciò che è presente sul suolo pubblico, in modo da darlo in gestione ad un nuovo operatore. "Il bando slitterà all’anno prossimo – prosegue Capriotti – per quest’anno non credo che riusciremo ad assegnare il bene. Per quest’estate, però, effettueremo la pulizia dell’area". Per rimanere in zona, inoltre, a breve dovrebbero partire i lavori di manutenzione delle balaustre di viale Buozzi, in parte vandalizzate o rovinate. Ovviamente, al momento tutte le energie dei lavori pubblici sono assorbite dalla stesura del progetto definitivo-esecutivo del Ballarin, scritto a quattro mani con l’archistar Canali.

Giuseppe Di Marco