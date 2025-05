Lungomare e parcheggi: trenta a rischio

Una trentina di parcheggi sono in bilico sul lungomare. In comune occorrerà infatti valutare come recuperare gli stalli che si trovavano a ridosso dell’aiuola spartitraffico che separava le corsie sul ponte dell’Albula. A oggi, infatti, l’amministrazione comunale non ha ancora deciso se e come ripristinarle. Questo perché quell’aiuola non tornerà più. A confermarlo è il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Tonino Capriotti, che ha chiarito: "Occorrerà fare delle valutazioni e decideremo nei prossimi giorni come ripristinare le aree di sosta in quella zona". Si tratta di una delle conseguenze della scelta di non reintrodurre l’aiuola centrale, elemento distintivo del ponte, ma ora considerato problematico dal punto di vista tecnico. Capriotti ha spiegato che "uno dei problemi principali del deterioramento della parte sottostante la strada era proprio legato a quell’aiuola, perché le infiltrazioni d’acqua piovana che arrivavano da lì hanno progressivamente danneggiato la struttura sottostante". Una spiegazione che chiude definitivamente la porta al suo ripristino.

Il cantiere, partito mesi fa, dovrebbe concludersi prima dell’inizio dell’estate ma è possibile che la fine lavori arrivi già nei primi giorni del prossimo mese. L’intervento sul ponte si sta articolando in due fasi: la prima, ormai quasi completata, riguarda la parte strutturale. La seconda, attualmente in corso, riguarda la riqualificazione superficiale, ovvero nuovo asfalto e pista ciclabile. Proprio da ieri è stato avviato il nuovo tratto di cantiere, che si estende dal ponte dell’Albula fino all’intersezione con viale Marina d’Italia, precisamente all’altezza dell’attraversamento pedonale che collega il giardino Nuttate de Luna con l’area del mercatino delle bancarelle in legno. Per permettere la prosecuzione dei lavori, sono entrate in vigore nuove disposizioni sulla viabilità. L’ordinanza comunale firmata dal dirigente Pietro D’Angeli stabilisce una serie di modifiche temporanee al traffico, valide ogni giorno dalle 7 alle 19 fino al termine delle opere. Nello specifico, è stata disposta la chiusura totale della corsia sud di Viale delle Tamerici, nel tratto compreso tra Viale Marinai d’Italia e Viale Bruno Buozzi. In questo segmento sarà inoltre presente una strettoia asimmetrica in direzione sud-nord. Su Viale Trieste (carreggiata ovest) e sulla stessa Viale delle Tamerici sarà attivato un senso unico alternato regolato da semaforo mobile durante le fasi operative. Per garantire la sicurezza di operai e pedoni, l’ordinanza prevede movieri fissi durante le operazioni di cantiere, con la possibilità per i pedoni di essere accompagnati o comunque deviati sul lato opposto della strada.

Emidio Lattanzi