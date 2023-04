Lungomare, fine lavori per il Ponte

Se si decide di affrontare un tour dei cantieri aperti a Grottammare, sicuramente il più interessante risulterà quello della riqualificazione del lungomare centro, per il quale si prevede il fine lavori il 23 aprile.

Quattro le ditte che hanno lavorato, per prima la Ciip sul lato ovest per l’aggiornamento dei sotto servizi, poi le altre 3 che, in meno di due anni, stanno riqualificando un chilometro di lungomare tra lato destro e sinistro: Asfalti Piceni di Colli del Tronto, che ha realizzato l’intero lato ovest ed i primi 110 metri del lato est partendo dallo chalet Savana; Caioni costruzioni di Ascoli Piceno che ha proseguito fino alla rotonda dei vivaisti; Marcello De Marcellis di Teramo che è arrivata fino ai confini con piazza Kursaal.

Spesa complessiva dell’intera opera è di 1.950.000 euro, compreso un contributo di 120 mila euro della Regione, per il resto un mutuo del Comune.

Non ci sarà una vera e propria inaugurazione per le imminenti elezioni comunali. Il 25 aprile ci sarà una festa per i bambini nelle varie piazze tematiche. Si tratta di una riqualificazione conservativa capace di mantenere quasi tutti i parcheggi e la viabilità esistente.

Vediamo alcuni particolari. Sotto la piena, liberata da alberi pericolanti, ci saranno le Panchine letterarie intitolate a: Sisto V, Pericle Fazzini, Franz Liszt, Mario Rivosecchi, la protesta delle donne della Filanda e Lorenz Ferlinghetti.

Ci sarà anche un museo a cielo aperto con 11 basamenti che durante l’estate ospiteranno sculture di vari autori del territorio e non solo. I primi due saranno "Il giovane che declama" di Fazzini e il busto di Mario Rivosecchi.

Lungo il tratto est ci sono 5 piazze tutte con accesso al mare e rivestite di travertino, palladiana e mattonelle esagonali spagnole, di cui una disegnata da Gaudì. Nella pineta di fronte ai Bagni Andrea ci sarà l’area fitness per i piccoli.

Le discusse fioriere di cemento avranno più di una funzione, come hanno spiegato il sindaco Piergallini e l’assessore Manolo Olivieri, contenere le aiuole fiorite, canalizzare l’attraversamento pedonale e implementare le sedute. Nella zona centrale, ex rotatoria dei vivaisti, la gradinata sarà un’area per spettacoli di strada, con la scacchiera gigante a sinistra e 4 tavoli da gioco a destra.

La terza pineta conterrà 7 giochi per bambini.

Le altre due piazze saranno prima e dopo il circolo Tennis. La pista ciclabile per 10 mesi l’anno resterà ad est e ad ovest, due mesi estivi solo ad ovest. Direttore dei lavori l’architetto Bernardino Novelli.

Marcello Iezzi