Lungomare, il cantiere ha le ore contate

Saranno smantellati entro l’inizio di giugno i cantieri aperti lungo il tratto Nord del lungomare di San Benedetto del Tronto. A confermarlo è il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Tonino Capriotti, che ha fatto il punto sulla situazione attuale e sulla tabella di marcia prevista per i prossimi mesi. La prima fase dell’intervento, che ha interessato in modo particolare le opere relative ai sottoservizi, si avvia quindi alla conclusione. Secondo quanto dichiarato da Capriotti, "a fine mese il cantiere dovrebbe fermarsi. Hanno lavorato fino ad ora sui sottoservizi ed ora stanno ricoprendo tutto per poi eliminare le transenne e le recinzioni. I lavori riprenderanno una volta che sarà finita la stagione estiva". Gli operai sono infatti al lavoro per chiudere gli scavi e consentire, con l’inizio della stagione turistica, la restituzione completa del lungomare alla cittadinanza e ai visitatori. Una scelta dettata dalla necessità di non interferire con il flusso turistico, particolarmente intenso nei mesi estivi. In questa fase, l’intervento si è concentrato sul convogliare le acque bianche nel fosso Acquachiara. Come spiegato dal vicesindaco, "i lavori in questa fase si sono concentrati dal tratto antistante lo chalet La Bussola fino al fosso Acquachiara. Quando in autunno riprenderemo i lavori partiremo dalla parte opposta, da sud, dall’area del palazzo Las Vegas. I lavori andranno indietro fino a dove si è fermata la prima fase". L’obiettivo principale è quello di garantire un sistema di drenaggio più efficiente, collegando le acque bianche provenienti dal lato sud della città direttamente alla zona del fosso. Una strategia che permetterà una gestione più ordinata e funzionale delle piogge abbondanti, evitando allagamenti e disagi per cittadini e attività commerciali. Non solo sottoservizi. Un altro intervento portato a termine riguarda il ponte che attraversa il fosso Acquachiara, la cui struttura è stata oggetto di verifiche e di opere di consolidamento. Come ha annunciato Capriotti, "abbiamo finito l’operazione per la staticità del ponte e per la messa in sicurezza. Sono avanzate delle risorse. Per questo motivo abbiamo deciso di continuare il lavoro facendo dei lavori fino all’area dell’intersezione tra il lungomare e viale Marinai d’Italia". Questo passo in avanti è stato possibile grazie all’avanzo di alcuni fondi che ha consentito all’amministrazione di estendere i lavori anche a una zona non prevista inizialmente.

Emidio Lattanzi