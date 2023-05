Lungomare, la sosta torna a pagamento

I parcheggi del lungomare tornano a pagamento: i biglietti per la validazione della sosta saranno necessari nei weekend di giugno e settembre, mentre a luglio e agosto dovranno essere acquistati per tutta la settimana. I grattini per il posteggio a pagamento, insomma, tornano protagonisti della bella stagione: come di consueto per i tre mesi estivi, a partire dal mese di giugno, tutti gli stalli per la sosta sul lungomare torneranno a essere a pagamento. Le tariffe saranno applicate nella fascia oraria che va dalle 9 alle 24. Nel dettaglio, durante il mese di giugno e per le prime due settimane di settembre, l’obbligo di ticket insisterà solo nei giorni festivi e fine settimana (sabato e domenica), mentre sarà quotidiano nei mesi di luglio e agosto. DI conseguenza, le prime giornate di sosta a pagamento saranno il 2,3 e 4 giugno. Quest’anno la tariffa prevista per la sosta è pari a 1,30 euro per un’ora, 4,30 euro per 5 ore consecutive e 8,60 euro per l’intera giornata. Come ogni anno, è anche possibile sottoscrivere abbonamenti settimanali (34,60 euro), mensili (129,70 euro) e stagionali (270,20 euro), rivolgendosi agli uffici dell’Azienda Multiservizi situato nel parcheggio della stazione ferroviaria di San Benedetto, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 18. Per ulteriori informazioni è possibile contattarli telefonicamente al numero 0735 658899, o in alternativa consultare il sito sbt.it. Ufficialmente, l’estate inizierà il 21 giugno, ma già da ora il lungomare è interessato da un traffico ben più voluminoso che negli altri mesi dell’anno. L’arrivo di visitatori esterni è da sempre croce e delizia di ogni amministrazione: quella attuale, per trovare posto ai veicoli stagionali vorrebbe realizzare un parcheggio multipiano al posto dell’attuale distretto di via Romagna, e un altro all’ex tirassegno, se riuscirà ad acquisire il terreno.