Lungomare, lavori al via il 17 marzo: è polemica

"Festina lente". Il celebre motto attribuito all’imperatore Augusto (affrettati lentamente) sembra adattarsi perfettamente alla vicenda del restyling dell’ultimo tratto del lungomare nord di San Benedetto del Tronto, che prenderà il via il prossimo 17 marzo. Un intervento atteso da anni, per il quale ieri è stata finalmente ufficializzata la data di avvio lavori. Data che però molti cittadini considerano avviato troppo a ridosso della stagione turistica. L’intervento interesserà il tratto compreso tra via Orazio e via Tedeschi e sarà realizzato dalla ditta Gentile di Isernia, vincitrice dell’appalto per un importo di oltre 1,7 milioni di euro. Il piano di riqualificazione prevede la demolizione della piattaforma stradale sul lato est fino allo spartitraffico, la sua ricostruzione con materiali di pregio come quarzite brasiliana e pavimentazioni effetto "sasso lavato", oltre al rinnovo della pista ciclabile con cordoli in pietra di Apricena. Prevista anche la sostituzione dell’illuminazione pubblica, degli arredi urbani e del collettore delle acque meteoriche. L’amministrazione comunale assicura che il cantiere verrà smantellato durante l’estate, per non compromettere la stagione balneare, e che il tempo contrattuale per il completamento dell’opera è di 480 giorni lavorativi. Tuttavia, la scelta di avviare i lavori in primavera ha sollevato perplessità tra residenti e operatori turistici, dato che poco più di un mese dopo si celebrerà la Pasqua e la città inizierà ad accogliere i primi flussi turistici. Anche gli imprenditori balneari si interrogano sulle conseguenze di questo cronoprogramma. Giuseppe Ricci, presidente dell’ITB, ha espresso le sue preoccupazioni, ponendo l’accento sulla necessità di garantire che tutto ciò che sarà completato prima dell’estate sia effettivamente fruibile: "Spero che l’intervento iniziale sia effettivamente praticabile nei tempi e che i cantieri non rimangano sul lungomare durante la stagione estiva, compreso la viabilità sul ponte Albula".

Dal canto suo, il sindaco Antonio Spazzafumo ha difeso la scelta dell’amministrazione, ribadendo l’importanza dell’intervento per il futuro della città: "Con la firma del contratto garantiamo a San Benedetto la certezza di vedere finalmente completata l’opera di riqualificazione del nostro lungomare". Il primo cittadino ha inoltre sottolineato che le decisioni sono state prese cercando la soluzione più efficace per garantire la riqualificazione senza compromettere l’economia turistica.

Emidio Lattanzi