Lungomare, lavori sul lato est Completato l’altro cantiere

Proseguono a pieno ritmo i lavori sul viale pedonale est del Lungomare centro di Grottammare, dov’è in corso il primo intervento di riqualificazione generale dalla sua realizzazione, avvenuta tra gli anni 50 e 60 del Novecento. Cantiere chiuso sul viale ovest, dove restano alcuni interventi per la sistemazione del verde, compreso l’impianto di irrigazione. "I cambiamenti descritti nel progetto di riqualificazione sono già evidenti. Da parte nostra, stiamo spingendo affinché tutto sia pronto per l’estate – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Manolo Olivieri – e ringrazio le imprese appaltatrici per la collaborazione e la comprensione che ci stanno dimostrando. La scelta di coinvolgere più ditte nell’esecuzione dei lavori si sta rivelando azzeccata". L’intervento, progettato dall’architetto Massimiliano Perazzoli è di tipo conservativo, per l’intero tratto del Lungomare della Repubblica, da piazza Kursaal all’incrocio con via Ballestra, su entrambi i lati est ed ovest. Il primo stralcio comprende tutto il lato ovest e parte del lungomare est, dal "Savana" fino allo stabilimento "Da Fabio": il lavoro è in corso da parte dell’impresa Asfalti Piceni srl. Il secondo stralcio comprende il tratto dallo stabilimento balneare "Da Fabio" fino alla rotonda dei vivaisti: lavoro affidato all’impresa Caioni Costruzioni srl. che contiene le piazze, la gradinata del tennis e l’allestimento della pineta con i giochi per i bambini. Il terzo stralcio comprende la parte restante del viale est, dalla rotonda dei vivaisti all’intersezione con corso Mazzini, aggiudicato all’impresa Marcello De Marcellis. In questo caso, si tratta di un’opera di raccordo con il resto delle aree pedonali urbane: la piazza Kursaal e corso Mazzini. Il valore della riqualificazione del Lungomare centro di Grottammare è di 2 milioni.

Marcello Iezzi