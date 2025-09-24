Lungomare, ora si riparte: ecco il piano

Riapertura entro un paio di settimane con interdizione – pressoché certa – della pista ciclabile. È quanto dovrebbe attendersi il cantiere per i lavori sul lungomare, stoppati alla vigilia dell’estate per consentire a turisti e cittadini di passeggiare per i quattro chilometri più famosi della riviera delle palme. L’iniziativa sarebbe agli sgoccioli, anche se il tempo dell’inaugurazione non è ancora arrivato. Dagli uffici infatti trapela che molto probabilmente il tratto centrale sarà completato tra un anno. Intanto, però, si inizia a ragionare sulla ripartenza delle attività all’interno del cantiere: in tal senso è stata programmata una riunione tecnica per la prossima settimana, con i referenti del settore, della ditta e della Polizia municipale, che tra le altre cose dovranno definire le modalità di riapertura. Inizialmente si era pensato di mettere a disposizione degli utenti la pista ciclabile, ma quasi certamente questo non sarà possibile, anche perché di lavoro da fare ce n’è ancora molto. La società quindi dovrebbe ricominciare entro la prima metà di ottobre, e poi il cronoprogramma seguirà le classiche scadenze annuali: pausa durante le festività natalizie, ripresa a inizio anno, nuovo stop tra fine maggio e inizio giugno e conclusione – si spera – tra settembre e ottobre 2026.

Nell’iniziativa sono stati investiti circa 2,7 milioni: il completamento del lungomare rappresenta una delle priorità dell’amministrazione, che punterà ad omologare il segmento che resta entro i termini del proprio mandato. Come si diceva, i lavori riguardano la parte di mezzo, che quindi si collegherà senza soluzione di continuità ai tratti nord e sud, attraverso un’opera di ripavimentazione in pietra naturale posata ad ‘opus incertum’ alternata a superfici architettoniche con graniglia a vista. Nel pacchetto è stata annoverata anche la realizzazione del filare alberato ‘portabici’, di oltre 2 metri, realizzato in calcestruzzo drenante, con tanto di aiuole in corrispondenza degli alberi più grandi. Al suo interno, inoltre, verrà inserito il filare attuale di palme e oleandri. Affianco a questa parte troverà posto la nuova pista ciclabile, larga 3 metri, anch’essa pavimentata in calcestruzzo. Nessuna modifica saliente è stata prevista per i parcheggi, mentre l’impianto d’illuminazione dovrebbe essere completamente sostituito con nuovi corpi a led. Tra l’altro proprio in questi giorni gli uffici stanno lavorando al nuovo avviso per la gestione del servizio di illuminazione per tutta la città.

Giuseppe Di Marco