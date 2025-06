Lungomare riaperto, il cantiere torna a ottobre

Riapre il lungomare. La parte centrale, da tempo interessata dai lavori di restyling, verrà completata a partire dal prossimo autunno. Intanto però l’intervento è andato avanti e sia la passeggiata sia la strada sono tornate a piena disposizione degli utenti.

Cosa è stato fatto, nello specifico, nel corso degli ultimi mesi? Dall’avvio del cantiere sono stati realizzati i sottoservizi, le condotte sotterranee per acque bianche e fognatura, per un tratto di lungomare che si estende, approssimativamente, per 900 metri fino al fosso Acquachiara. Adesso bisogna realizzare il resto di quanto previsto nell’appalto, rendendo la parte centrale identica a quella settentrionale e meridionale.

I lavori, in tal senso, ripartiranno i primi di ottobre e dovrebbero finire entro giugno 2027. "Avevamo in programma di chiudere per l’inizio dell’estate, e così è stato – afferma il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Tonino Capriotti – Ci scusiamo per il ritardo di cinque giorni, non avevamo conteggiato le feste e i lavori di apposizione della segnaletica. Entrambe le carreggiate ora sono percorribili in doppio senso, così che cittadini e turisti non dovranno patire i disagi del cantiere nei tre mesi e mezzo che seguiranno.

Ci siamo posti l’obiettivo di completare il lungomare, rendendolo omogeneo ai segmenti nord e sud, ed entro il mandato porteremo a casa il risultato, restituendo alla riviera delle palme un’unica passeggiata con gli elementi caratteristici che l’hanno resa fruibile, amata e percorsa da centinaia di migliaia di persone".

Giuseppe Di Marco