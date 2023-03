Lungotronto Bartolomei, concluso anche l’ultimo tratto

Concluso anche il secondo tratto del Lungotronto Bartolomei. Nel tardo pomeriggio di ieri è avvenuto il taglio del nastro relativo ai nuovi marciapiedi della via che hanno riguardato il lato nord. Quello più vicino a piazza Giacomini. "Questo è un intervento importante che ha dato un bel segnale - commenta il sindaco marco Fioravanti -. Quando c’è l’impegno di tutti i lavori si riescono a fare in tempi record. Abbiamo voluto effettuare l’inaugurazione proprio qui a ridotto della storica Porta Tufilla in uno degli angoli più rappresentativi della città che rappresenta storicamente uno degli ingressi. Ringrazio il sestiere di Porta Tufilla che ci ha onorato con la sua presenza. Abbiamo voluto mettere in risalto la pietra bianca del nostro travertino con gli scivoli necessario per favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche. Siamo riusciti ad andare incontro alle esigenze dei residenti della zona che qui potranno trovare nuovi parcheggi. Un’altra priorità completata".