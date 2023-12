L’Unione italiana Ciechi nella caserma dei pompieri

Gradita visita, nei giorni

scorsi, presso la sede del Comando dei vigili del fuoco di Ascoli Piceno, dove è stata ricevuta una rappresentanza della sezione Ascoli -Fermo dell’unione italiana ciechi. Gli ospiti accolti dal personale in servizio, con in testa il Funzionario Vincenzo Vannarelli, hanno ascoltato le spiegazioni fornite circa il lavoro svolto dai pompieri nel loro impegno quotidiano e nello specifico il modo di operare nei soccorsi in cui si è in presenza di persone con esigenze speciali. Una sorta di lezione su come porsi in caso di bisogno, valida sia per soccorritori che per soccorsi e per verificare il modus operandi intervenendo nella maniera meno invasiva

pur in una situazione di emergenza.