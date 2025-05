L’unione porta i fondi per i Comuni

Esultano i Comuni di Cupra Marittima, Massignano e Montefiore dell’Aso che, grazie al progetto ‘I sentieri di Cupra e Flora’, hanno vinto il bando ‘Bici In Comune’, promosso dal Ministero dello Sport per interventi di promozione della mobilità ciclistica e cicloturismo. Il progetto, che vede il Comune di Cupra Marittima come capofila, ha ottenuto un finanziamento di 80.000 euro, classificandosi settimo su quasi 850 proposte presentate. La partnership include anche le realtà locali come le associazioni Acot, la Pro Loco di Cupra Marittima e l’Asd Fuori di Sella, che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa. In primo luogo, saranno realizzati e riqualificati percorsi cicloturistici tematici che si snodano attraverso i tre Comuni. Ogni percorso avrà un focus specifico: a Cupra Marittima si ripercorrerà la storia dell’antica città, con tappe significative come il Parco Archeologico ’Civita’ e il borgo medievale di Marano; Massignano racconterà la tradizione della ceramica, attraverso un percorso che guida i cicloturisti dalla Marina fino alle antiche porte del Borgo e il Museo della Terracotta Popolare; infine, Montefiore dell’Aso offrirà un itinerario che attraversa il borgo medievale e i suoi tesori, come il Museo dell’Orologio e il Polo Museale di San Francesco. Un nuovo percorso cicloturistico, inoltre, collegherà i tre Comuni in un anello che s’inserisce nel circuito degli Anelli Piceni, creando un ponte tra i tre Comuni e Ripatransone, meta di uno dei cinque itinerari degli Anelli, e consolidando così la sinergia con il Comune di Ripatransone e le sue associazioni locali, che hanno contribuito alla realizzazione e promozione di questi sentieri. Il progetto prevede anche la riqualificazione dei percorsi cicloturistici esistenti, come quelli degli Anelli Piceni e della Ciclovia Adriatica.

I percorsi saranno mappati e dotati di segnaletica interattiva, con QR Code che rimanderanno a informazioni turistiche e storico-culturali. Inoltre, i percorsi saranno integrati con applicazioni riconosciute nel mondo ciclistico, come Strava, Komoot e Google Maps, per un utilizzo digitale semplice ed efficace. Un altro elemento fondamentale del progetto è l’organizzazione di eventi che coinvolgeranno tutta la comunità. Ogni Comune terrà quattro eventi annuali, che spaziano da gare ciclistiche a giornate di promozione della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, fino a ciclo passeggiate a tema e corse per bambini.

Marcello Iezzi