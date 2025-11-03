L’Unipomezia resiste agli assalti

ATLETICO 0 UNIPOMEZIA 0

ATLETICO (3-5-2): Di Giorgio; Mazzarani, D’Alessandro, Feltrin; Sardo, Coppola (33’st Muro), Vechiarello, Sbrissa (44’st Forgione), Bucco; Maio, Minicucci (42’st Didio). A disp.: Galbiati, Nonni, Belloni, Camilloni, Antoniazzi, Carbone. All.: Simone Seccardini

UNIPOMEZIA (4-2-3-1): Gariti; Pettorossi, De Santis, Bordi, Suffer; Ippoliti (40’st Okojie), Morelli; Della Pietra (44’st Peluso), Marianelli, Fornier; Mokulu (24’st Giannini). A disp.: Piernandrei, Valle, Esposito, Eulisi. All.: Andrea Casciotti

Arbitro: Borghi di Modena

Note. Spettatori 200 circa. Ammoniti: Mazzarani, Vechiarello, Ippoliti, Pettorossi. Angoli: 5-1. Recupero 0’ pt, 5’ st.

Finisce in parità al Del Duca la sfida tra Atletico Ascoli e Unipomezia. Bianconeri che hanno dominato il match, seppure con una manovra spesso lenta e compassata, senza però riuscirà a trovare la strada del gol. I laziali hanno disputato un buon primo tempo fatto di corsa, pressing e triangolazioni, poi nella ripresa si sono solo difesi e alla fine hanno portato a casa il pareggio che avrebbero volentieri sottoscritto alla vigilia. Per la compagine del Patron Graziano Giordani un pari amaro dopo 4 vittorie, che ne rallenta la corsa verso la zona playoff. Subito pericoloso l’Atletico con una conclusione dalla distanza di Minicucci che sibila sopra la traversa. Ancora bianconeri pericolosi con un diagonale di Sardo che il portiere Gariti respinge in tuffo. La risposta dell’Unipomezia è affidata a Morelli che dalla distanza prova ad impensierire Di Giorgio che blocca sul primo palo. Ancora Atletico Ascoli con cross di Feltrin e colpo di testa di Minicucci sul secondo palo, alto sulla traversa. La ripresa si apre con una bella incursione di Sardo che serve al limite dell’area di rigore Minicucci, controllo e sinistro che sfiora la base del palo alla sinistra di Gariti. Ci prova anche Sbrissa dalla stessa posizione ma la sua conclusione é alta sulla traversa. Bello schema su calcio d’angolo che porta D’Alessandro alla conclusione all’altezza del dischetto del rigore, palla incredibilmente fuori. Ancora D’Alessandro stavolta di testa su punizione di Coppola, pallone alto sulla traversa. L’Atletico trova il gol alla mezz’ora su una punizione di Coppola, testa di D’Alessandro e Maio che deposita in rete ma in posizione di fuorigioco. Tutto inutile. Ci prova Sardo al volo su cross di Minicucci, ma il pallone viene schiacciato troppo e termina sul fondo. Dopo 5 minuti di recupero e cambi tardivi di Mister Seccardini che solo nel finale inserisce Didio d Forgione per provare a fare qualcosa di diverso, finisce 0-0 con l’Atletico Ascoli che rimane comunque al sesto posto, ma adesso è a cinque lunghezze dai playoff.

Valerio Rosa