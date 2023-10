L’Università cresce. Parte pure Radiologia, tutti i posti occupati:: "Sicurezza del lavoro"

Partirà il 23 ottobre, negli spazi messi a disposizione dal Comune alla scuola media ‘Don Giussani’ di Monticelli (riaperta a settembre dopo l’intervento di adeguamento sismico resosi necessario in seguito al sisma del 2016), il nuovo corso di laurea triennale in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia della facoltà di medicina e chirurgia dell’Università politecnica delle Marche. Già attivo nella sede di Ancona, il corso conta 15 studenti iscritti al primo anno (è il massimo dei posti disponibili) che hanno superato il test di ingresso nazionale che si è svolto il 14 settembre. "E’ uno dei tanti corsi di laurea che abbiamo fatto partire ad Ascoli – dice il rettore Gian Luca Gregori –, dopo quello di agraria, infermieristica e fisioterapia. Partiamo con tutti e 15 i posti occupati. Del resto è molto richiesto perché dà occupazione al cento per cento". "Grazie alla Politecnica delle Marche – continua il sindaco Marco Fioravanti – abbiamo portato diversi corsi ad Ascoli. Questo in radiologia rappresenta un risultato molto importante dopo un grande lavoro. La sinergia che c’è tra Comune, Cup, Politecnica e Ast è importante per la crescita del nostro ospedale, per dargli centralità. Grazie a questo nuovo corso il Mazzoni sarà ancora più una struttura di riferimento, non solo per il Piceno, ma anche per il vicino Abruzzo. L’investimento che facciamo per l’università è per il futuro della città, per evitare che i giovani non vadano più via".

Contenta di questo nuovo inizio anche il direttore dell’Ast di Ascoli, Nicoletta Natalini. "Ne avremo un grande beneficio, sia dal punto di vista dell’incremento culturale perché ne usciranno persone formate, sia dal punto di vista dell’occupazione – dice il numero uno della sanità del Piceno –. Chi esce da queste scuole trova lavoro, perché ne abbiamo bisogno. Il corso ci porterà ad avere più giovani che parteciperanno ai nostri concorsi e che, potenzialmente, potrebbero rappresentare una risorsa anche per il privato accreditato. L’Ast metterà i suoi tecnici ad insegnare all’interno della scuola e gli studenti saranno presenti all’interno delle nostre unità operative. Dovremo trovare una struttura, per ospitare le lezioni, più stabile nel tempo. Per quanto riguarda i tecnici di radiologia, a breve avremo un dirigente che lavorerà con noi e che permetterà una migliore organizzazione". Presente alla inaugurazione del corso anche il senatore e commissario alla ricostruzione Guido Castelli che sottolinea come "l’istituzione sia stato un percorso lungo, la cui intuizione fu del professor Salvolini quando ero ancora sindaco di Ascoli. Due anni fa, da assessore regionale al bilancio, pensai al potenziamento dell’offerta universitaria sanitaria e medica nel sud delle Marche".

Lorenza Cappelli