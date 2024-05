L’Università della terza età festeggia la fine dei corsi e rilascia gli attestati

Grande festa per l’Uteap di Ascoli, che sabato si è riunita nel ristorante Villa Angelini, di Ascoli, per celebrare la fine dell’anno accademico. Per l’occasione sono stati anche esposti i lavori realizzati nel corso di pittura, fotografia e inglese, inoltre sono stati rilasciati gli attestati di frequenza di tutte le discipline. Per l’occasione è stato mostrato anche il nuovo stemma Uteap. Soddisfatto per la riuscita dell’evento il presidente ha così commentato: "Non potendo ringraziare singolarmente quanti hanno voluto manifestare la gioia per la riuscita della festa di chiusura del 38° anno accademico, vi dico con sincero affetto grazie".