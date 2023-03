L’Università perde un pezzo Riunione in sede, rabbia studenti

Qualcuno spera che la partita relativa alla chiusura del corso di laurea in tecnologie innovative per i beni culturali non sia ancora definitivamente chiusa. Però ad oggi la questione pare proprio ben avviata verso un’unica direzione: quella che vedrà l’Unicam chiudere il corso, a partire dal prossimo anno accademico, con il contestuale cambio della sede di Ascoli con quella di Camerino. La giornata di ieri ha visto l’incontro fissato, nella consueta facoltà di Lungo Castellano, tra gli studenti e il responsabile del corso per informare proprio i giovani dello spostamento deciso e dei risvolti da affrontare d’ora in poi. Chiaramente si può ben immaginare la delusione albergante nei ragazzi che avevano deciso di iscriversi ad Ascoli. Uno stato d’animo ben compreso dai docenti che hanno voluto esprimere vicinanza e solidarietà. I ragazzi sono preoccupati per il riconoscimento degli esami già effettuati, del valore dei crediti degli stessi e valutano addirittura un cambio di corso. Quello che è emerso dall’incontro è che nessuno sapeva della via intrapresa e qualcuno ha colto l’occasione per lamentare il fatto che proprio gli studenti avrebbero dovuto prendere parte ad una decisione del genere, dato che si trattava del loro futuro. In alcuni casi la chiusura di un corso di laurea a volte ha portato ad un ricorso al Tar. Chissà se magari anche in questo caso potrebbe essere valutata come praticabile tale soluzione.

Nel frattempo i ragazzi e le rispettive famiglie saranno chiamati a fronteggiare la questione valutando il discorso economico e logistico che ne scaturirà. Dal punto di vista dell’Unicam, la situazione legata a tecnologie innovative per i beni culturali di Ascoli era già in sofferenza da alcuni anni. Nell’attuale anno accademico i nuovi iscritti al primo anno sono stati soltanto 6 e in quelli precedenti i numeri erano stati pressoché simili. Una situazione divenuta molto complicata e difficile da portare avanti dall’università. Nell’accreditamento di ogni ateneo sono vari i fattori importanti da tenere in considerazione. E uno di questi è proprio quello legato al numero di iscrizioni e presenze. Aspetto divenuto uno dei problemi principali. A ciò però si sarebbero andate a sommare anche una serie di problematiche di carattere logistico e attinenti alla struttura della sede. Di fronte a tutto ciò pare non sia stato possibile andare avanti per un strada divenuta praticamente non più percorribile. Una perdita per l’intera città.

Massimiliano Mariotti