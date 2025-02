L’Università privata. Medicina e Chirurgia è più vicina ad Ascoli:: "Occasione storica"

Il corso di Medicina e Chirurgia promosso dalla Link University di Roma si avvicina al Piceno. E’ infatti arrivato il via libera dalla Regione, per una novità che nelle ultime settimane ha diviso il territorio. Si tratta di un’accelerata importante, anche se per l’ok definitivo bisognerà attendere il Ministero dell’Università. Il senatore Guido Castelli parla di "un’opportunità storica per il Sud delle Marche e l’ospedale". L’università privata, che nelle Marche sarebbe dirottata oltre che ad Ascoli, a Fano e Macerata, secondo Castelli sarà utile "principalmente per i nostri ragazzi che potranno frequentare il corso di medicina nella loro città e nel loro territorio. Più in generale questo investimento eviterà che centinaia di giovani marchigiani (nell’anno accademico 2023/24 sono stati circa 600) ’emigrino’ verso altre regioni – o peggio all’estero – per studiare medicina e chirurgia; magari rimanendoci per tutta la vita dopo aver completato il ciclo di studio. Per chi, come il sottoscritto, è impegnato nel contrasto al declino demografico del cratere si tratta di un risultato molto importante. Ma c’è anche molto altro: il programma della Link, prevede l’assunzione immediata di 18 docenti, di cui 10 professori associati e 8 Rtt, unitamente al reclutamento del necessario personale tecnico ed amministrativo. Inoltre la parte assistenziale dei corsi si potrà svolgere presso le strutture ospedaliere con alleggerimento di costi a carico del servizio sanitario regionale. Un ospedale universitario, infine, potrà beneficiare di un innalzamento della qualità delle prestazioni ospedaliere svolte da professori Associati e ricercatori con conseguente riduzione della mobilità passiva".

Entusiasta anche il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti: "Siamo felici della possibilità di accogliere nella nostra Ascoli nuovi corsi universitari di Medicina e Chirurgia. L’arrivo della Link University permetterebbe di incrementare e migliorare l’offerta formativa in città, portando un prestigioso valore aggiunto alle Cento Torri e all’intero territorio Piceno. Un ringraziamento doveroso va al Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, per aver visto nella città di Ascoli la sede in cui poter ospitare ulteriori corsi volti a formare medici e chirurghi, anche nell’ottica di contrastare la carenza di personale medico-sanitario e migliorare, con visione futura, i servizi rivolti all’intera comunità del territorio".

Flavio Nardini