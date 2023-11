L’Unuci ricorda il cappellano Francesco Talamonti

Non capita tutti i giorni che un cappellano venga insignito di un’onorificenza al valor militare, ma è proprio quanto accaduto a Francesco Talamonti, cappellano del 152esimo reggimento artiglieria “Ariete”. A ricordare la circostanza è stato il nipote Alfonso, capitano di corvetta della Marina Militare, proveniente dai corsi d’accademia, nel partecipare alla consueta riunione conviviale degli ufficiali sambenedettesi iscritti all’Unuci di Ascoli nei locali del ristorante Regina di via Volta a S. Benedetto. Era il 4 novembre del 1942 quando in terra africana le truppe italiane, abbandonate dall’alleato tedesco, si difendevano con disperato eroismo dagli attacchi di un nemico che li sovrastava numericamente di 20 a 1 ed era infinitamente meglio armato. Vedendo cadere tanti ragazzi il cappellano Francesco Talamonti striscio’ fino alle prime linee per dare conforto ai feriti, benedire i caduti e rincuorare i combattenti. Il suo sprezzo del pericolo fu premiato con la croce di guerra al valor militare. La lettura delle motivazioni è stata accolta con un fragoroso applauso dagli ufficiali presenti che poi, come tradizione, hanno brindato ai commilitoni scomparsi.