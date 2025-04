‘Luoghi di lavoro che promuovono salute’: premiate 6 aziende del Piceno. Cerimonia nella sede della Regione

Sono 6, tra le 19 marchigiane, le aziende picene premiate come ‘Luoghi di lavoro che promuovono salute’ (WHT - Workplace health promotion) grazie alle azioni promosse nelle stesse dall’unità operativa semplice dipartimentale di Promozione e educazione alla salute del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. Il riconoscimento, consegnato nel corso di una cerimonia di premiazione che si è svolta nella sede della Regione Marche ad Ancona e alla quale era presente, in qualità di referente regionale WHP, la responsabile del Peas Maria Grazia Mercatili, è stato attribuito alle aziende che attuano la cultura del benessere. A quelle che, nel 2024, hanno portato a termine il percorso di promozione della salute nell’ambito dell’ambiente lavorativo, applicando una serie di buone pratiche come corretta alimentazione, promozione di uno stile di vita attivo, contrasto alle dipendenze da fumo o alcol. Le 6 imprese del territorio Piceno premiate sono Barilla, YKK Mediterraneo, Ciam e la direzione provinciale Inps di Ascoli, Verdemare, Hotel Smeraldo Suites & Spa di San Benedetto e System di Ripatransone.