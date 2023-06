Luoghi storici e concerti La ’Festa della Musica’ accende Montegiorgio

Cinque giorni in musica con protagonisti gli artisti e i luoghi storici di Montegiorgio, questo il programma della terza edizione della ‘Festa della Musica’ che si svolgerà da domani e fino al 25 giugno. Il programma allestito dalla Banda Domenico Alaleona, con il pieno supporto dell’amministrazione comunale è stato presentato ieri nella sala consiliare, e consentirà di vivere la musica sotto le sue molteplici sfaccettature e generi come annunciato dall’assessore alla cultura Michela Vita, la presidente della Banda Alaleona Francesca Sbarbati; la presidente del Coro polifonico Alaleona Francesca Ferracuti, dal neo gruppo ‘Bohémiennes’ primo coro femminile del Fermano guidato da Manuela Cosenza Liberati; e dai componenti del gruppo giovanile fra cui i ‘Gruve’.

"E’ la terza volta che aderiamo all’iniziativa nazionale Festa della Musica – spiega Francesca Sbarbati – e abbiamo allestito un programma che ospiterà 16 esibizioni che toccheranno piazze e luoghi storici di Montegiorgio e delle frazioni con circa 140 artisti". "Da anni sosteniamo il fatto che Montegiorgio sia la città della musica – dichiara Michela Vita – infatti vorremmo istallare all’ingresso del paese un effige a forma di chiave di violino a simboleggiarlo. Non è facile far collimare le esigenze dei tanti musicisti di Montegiorgio che per questo evento si sono messi a disposizione. Questa manifestazione ha un potenziale enorme, mettere insieme vari gruppi e generi musicali differenti, oltre a valorizzare luoghi storici e bellezze del territorio rappresenta un’occasione eccezionale".

Si parte domani alle 21,15 nella frazione ci Cerreto con ‘Utriculus Resonantes’ concerto d’organo e cornamuse. Giovedì a partire dalle 21,30 nel chiostro di Sant’Agostino concerto del Coro polifonico Alaleona, che quest’anno celebra il 40esimo anniversario della fondazione con un nuovo repertorio; a seguire trio di fiati. Venerdì 23 alle 18,30 nella frazione di Alteta ‘Suoni dal mondo’ con Dario Aspesani e Lara Giancarli. Il 24 sarà la notte della musica, si parte alle 21,15 chiostro di Sant’Agostino dove la Banda Alaleona proporrà un repertorio dedicato alle musiche dei film; seguiranno nelle piazze e vie storiche concerti di classica, danza barocche, l’esordio del primo Coro femminile del Fermano ‘Bohémiennes’; ma un successione e per tutta la notte si esibiranno gruppi emergenti e solisti come ‘La Stanza’, ‘Gruve’, ‘Liberytmo’ e molto altro ancora fino alle 5 di domenica mattina.

Alessio Carassai