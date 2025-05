"Luogo del cuore per tanti cittadini"

"Sant’Angelo Magno è una delle chiese di maggior pregio storico e artistico di Ascoli. L’avvio del restauro rappresenta un momento cruciale, non solo per assicurare la sicurezza strutturale dell’edificio, ma anche per restituire alla comunità un luogo di grande rilevanza artistica e profondo valore identitario". Così commenta il Fai di Ascoli, con la capo delegazione Erika Filipponi, all’annuncio dato dall’Arengo: "Un luogo a cui siamo particolarmente legati. Sia la chiesa, nel 2018, che il chiostro, nel 2025, sono stati protagonisti del censimento nazionale I Luoghi del Cuore, l’iniziativa del Fai che invita i cittadini a segnalare e sostenere i luoghi da non dimenticare e da proteggere. In particolare, nel mese di giugno sarà reso noto l’esito del censimento 2025, appena conclusosi, che ha visto protagonista per la nostra provincia proprio il chiostro di Sant’Angelo Magno. L’apertura del cantiere di restauro "è quindi – conclude Filipponi – non solo un’importante operazione di tutela del patrimonio, ma anche una concreta risposta all’impegno e all’affetto dimostrati dalla cittadinanza verso questo straordinario patrimonio".

