’L’uomo della croce’ a Spinetoli. Sabato in scena oltre 100 figuranti

A Pagliare torna la tanto attesa manifestazione ‘L’uomo della croce’, rappresentazione vivente degli ultimi attimi della vita di Cristo. La manifestazione, ad ingresso libero, è organizzata dall’associazione Freedom. L’evento si snoderà per le vie di Pagliare, sabato 12 aprile, a partire dalle 20.30. Oltre 100 figuranti metteranno in scena 19 ambientazioni tra cui l’Ultima cena, la Via Crucis con la crocifissione e la resurrezione. Oltre alla scena della resurrezione di Lazzaro, quest’anno ci sarà un’emozionante novità durante la scena del Pretorio di Ponzio Pilato. La manifestazione, annoverata tra le più caratteristiche del Centro Italia nel periodo pasquale, si ispira al celebre film ‘Gesù di Nazareth’ di Franco Zeffirelli e apre gli eventi della Settimana Santa nel territorio della Vallata. L’associazione Freedom ha raccolto l’eredità dell’evento dallo scorso anno in collaborazione con la Parrocchia San Paolo e con il patrocinio del Comune di Spinetoli. Sono circa 130 i volontari che già da diverse settimane stanno lavorando sui costumi, le scenografie e le prove generali. Caloroso il sostegno materiale ed umano dell’intera comunità, delle associazioni e delle attività del territorio. "L’associazione nasce proprio dall’entusiasmo di un gruppo di amici – dichiarano gli associati –,che dopo molti anni è riuscito a rimettere in scena la ‘Via Crucis Vivente’, coinvolgendo con grande successo l’intero paese; abbiamo deciso di trasformare questa grande esperienza di condivisione in un’associazione per dare vita a nuovi eventi per la comunità". Raffaella Camaioni, regista della manifestazione ha detto: "Parlo con il cuore pieno di commozione, L’uomo della croce non è solo una rappresentazione, ma un’esperienza che tocca l’anima. La Via Crucis Vivente è più di una tradizione: è il racconto vivo della sofferenza e dell’amore di Cristo, portato in scena da persone che dedicano tanta passione. La manifestazione incarna il sacrificio più grande, e vederlo avanzare tra le vie del nostro paese è un momento che ci unisce tutti, credenti e non. Le musiche, i silenzi, gli sguardi, ogni dettaglio è studiato per emozionare, per farci sentire parte di quel cammino. Vi invito a vivere con noi questa esperienza unica, che oltrepassa i confini del teatro. Venite. Lasciatevi commuovere. Il palcoscenico è la nostra strada, e ogni spettatore è parte della storia". L’assessore Germana Gagliardi ha concluso: "L’Uomo della Croce è ormai una manifestazione consolidata del nostro territorio che unisce tradizione, cultura e spiritualità in uno spettacolo meraviglioso curato nei minimi dettagli".

Maria Grazia Lappa