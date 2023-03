’L’uomo della croce’ domani a Pagliare

Torna a Pagliare del Tronto ‘L’uomo della croce’, la rappresentazione vivente degli ultimi attimi della vita di Gesù Cristo. La manifestazione si terrà domani a partire dalle 20.30. Saranno 100 i figuranti che metteranno in scena 19 ambientazioni tra cui l’Ultima Cena, la Via Crucis con la Crocifissione e la Resurrezione.A Pagliare la sua tradizione fu ripresa nel 2019, dopo 21 anni di pausa, e ora torna in scena nel 2023, poi dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia. Organizzato dalla Parrocchia San Paolo e della Pro Loco Spinetoli-Pagliare-San Pio X, con il patrocinio del Comune di Spinetoli e il contributo del Bim Tronto, l’evento coinvolge molti volontari, circa 130.