Lupa avvistata in Valmenocchia

Ormai i lupi che si aggirano nelle valli e sulle colline del territorio non hanno più alcun timore di avvicinarsi alle abitazioni o di aggirarsi tra le coltivazioni anche durante il giorno. Ieri mattina, poco dopo le 7, il sindaco di Montefiore, Lucio Porrà, durante il giro di perlustrazione per verificare lo stato delle strade, dopo la pioggia battente della notte e del pomeriggio di lunedì, si è imbattuto in una lupa che girovagava nel campo di grano nella zona Valmenocchia, a monte della cantina Domodimonte. Da esperto che è, Porrà ha potuto verificare che si tratta di una femmina che starebbe allattando i suoi cuccioli, probabilmente nati da meno di un mese, poiché era stata vista alcune settimane fa con un bel pancione. Con tutta probabilità la lupa fa parte di un branco composto di 11 esemplari adulti e sarebbe la stessa che nei giorni scorsi era stata incrociata da due donne che passavano in macchina.